Palmeiras mantém 100% de aproveitamento na Libertadores

O Palmeiras manteve 100% de aproveitamento na atual edição da Libertadores após golear, nesta terça-feira (27) em São Paulo, o Independiente del Valle (Equador) por 5 a 0 em jogo do Grupo A. Com este resultado, o Verdão ficou na liderança da sua chave com 6 pontos conquistados, pois na estreia superou o Universitario (Peru) por 3 a 2.

Jogando em casa, o Palmeiras avançou a marcação para dificultar a saída de bola do adversário. E esta postura deu resultado aos 10 minutos, quando Raphael Veiga conseguiu roubar a bola na intermediária adversária e tocou para Rony, que bateu muito forte cruzado para abrir o placar.

Nove minutos depois o Verdão chegou ao segundo gol em jogada muito parecida, mas com personagens diferentes. Patrick de Paula roubou a bola na intermediária do Del Valle e lançou Luiz Adriano, que não falhou diante do goleiro adversário.

O terceiro gol do Palmeiras veio após o intervalo. Aos 20 minutos Patrick de Paula aproveitou bobeada da defesa adversária e dominou a bola. O volante partiu livre e chutou para defesa parcial do goleiro Moisés Ramírez. Mas no rebote, o camisa 5 conseguiu marcar.

O Verdão chegou ao quarto gol aos 29 minutos, quando o lateral Victor Luis avançou livre pela esquerda e cruzou para a área, onde Rony chegou em velocidade para bater de primeira, de chapa, para marcar o seu segundo no jogo.

E ainda deu tempo para o quinto, que saiu em cabeçada do volante Danilo Barbosa após cobrança de escanteio de Wesley.

O próximo compromisso do Palmeiras na Libertadores será na terça (4), quando mede forças com o Defensa y Justicia (Argentina) fora de casa.