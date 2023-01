Palavras de ódio se converteram em ações contra o estado democrático, diz diretor-geral da PF

O diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues foi empossado no cargo em cerimônia realizada nesta terça-feira e afirmou que a corporação atuará "com firmeza" na punição dos atos terroristas do último domingo.

O evento foi marcado pela presença do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que foi aplaudido pelos presentes, e outras autoridades.

— As palavras de ódio se concretizaram em ações tangíveis que ameaçaram o edifício do estado democrático de direito — afirmou Andrei em seu discurso de posse.

O diretor-geral disse que integrantes da equipe da PF passaram a noite sem dormir para realizar os depoimentos e detenção dos 1.200 manifestantes presos no Quartel-General do Exército.

—Vidas de colegas policiais forem colocadas em risco, a segurança da nossa corporação comprometida, as sedes dos Poderes foram atacadas por criminosos— disse Andrei.

