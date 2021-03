Paes: Rio estima vacinar toda população acima de 60 anos até 22 de abril

A prefeitura do Rio de Janeiro estima vacinar contra covid-19 todos os moradores da cidade com pelo menos 60 anos até 22 de abril, disse nesta sexta-feira o prefeito Eduardo Paes, que negocia uma possível ajuda das Forças Armadas na campanha de imunização.

Segundo Paes, será "um alívio" para a população carioca ter todas as pessoas com mais de 60 anos vacinadas, o que permitirá afrouxar as medidas de restrição impostas para conter a disseminação do coronavírus.

“Com isso, a gente pode afrouxar e flexibilizar muito", afirmou o prefeito a jornalistas. "Apesar da demora, agora a coisa engatou".

O otimismo do prefeito se deve ao aumento da escala de produção de vacinas pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantan.

O Rio já vacinou quase 600.000 pessoas, o equivalente a pouco mais de 8% da população da cidade.

O prefeito disse que está em contato com as Forças Armadas para pedir ajuda com instalações e recursos humanos na expansão da campanha de vacinação, uma vez que quanto menor a idade mais pessoas serão vacinadas ao mesmo tempo.

Com o ritmo de vacinação ainda lento, o Rio tem sofrido com elevados números de casos e de mortes por covid-19, como o restante do país, que enfrenta seu pior momento desde o início da pandemia.

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Rio está perto do limite, e a fila de espera estado já tem quase 900 pessoas, de acordo com dados do governo estadual.

Nesta sexta-feira começou no estado um recesso de dez dias, com a antecipação de feriados, para tentar segurar as pessoas em casa e evitar um alastramento da doença.

“Hoje ainda vimos um movimento grande nas ruas. Por favor, colaborem, as medidas são para salvar vidas. Hoje de cada dez pacientes em UTI, quatro morrem”, disse o prefeito.

O estado tem mais de 35.500 mortos e mais de 630.000 casos de covid-19.