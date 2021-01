Paes: “Não me parece compreensível ter shopping aberto e escolas fechadas”

O prefeito do Rio Eduardo Paes disse nessa quarta-feira, dia 6, que ainda está indefinido como será a mobilização para a volta às aulas em fevereiro. Segundo ele, o esquema para a retomada — e quais turmas eventualmente permaneceriam apenas em aulas virtuais ou migrariam para presenciais — ainda depende de uma discussão com a comunidade científica da prefeitura.

As declarações foram dadas durante visita do prefeito ao Hospital municipal Ronaldo Gazolla (Acari), unidade de referência para pacientes do covid 19. Também nessa quarta-feira, a prefeitura divulgou o calendário escolar para 2021.

A previsão é de retorno das aulas — virtuais ou presenciais — no dia 8 de fevereiro.

Com mais de 600 mil alunos, a maioria da rede pública está sem aulas presenciais desde março do ano passado, quando a prefeitura passou a adotar regras mais rígidas de isolamento social. Em novembro, o ex-prefeito Marcelo Crivella chegou a anunciar a retomada das aulas presenciais, de forma facultativa, apenas para as turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e do programa de alfabetização de jovens e adultos. Mas a iniciativa teve pouca adesão.

“Um conselho de especialistas vai definir de maneira adequada como será essa retomada das aulas. Mas defendo, de maneira muito forte, que não parece compreensível termos shoppings e praias abertas e termos escolas fechadas. As nossas crianças já sofreram demais. Obviamente vou respeitar aquilo que os especialistas disserem. Mas vamos trabalhar para as crianças voltarem a estudar (presencialmente) com todas as regras. Adoraria ter um posicionamento de como será o esquema. Mas ainda não temos”, afirmou o prefeito.

O ano letivo de 2021 da rede municipal começará em 8 de fevereiro e terminará em 17 de dezembro,

datas definidas pelo secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, e publicadas no Diário Oficial nesta quarta-feira, dia 6. O ano letivo de 2021 da Educação Infantil e do Ensino Fundamental terá 202 dias — dois a mais que o mínimo necessário.