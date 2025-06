Uma pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada nesta terça-feira, 17, aponta que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estariam empatados tecnicamente em diversos cenários de primeiro turno para a eleição do governo do estado.

Paes lidera em todas as simulações de primeiro turno, mas a diferença em relação ao senador está dentro da margem de erro de 3,1 pontos percentuais, o que caracteriza o empate técnico. O prefeito aparece na faia entre entre 30,1% e 30,2% das intenções de voto, enquanto Flávio oscila entre 25,9% e 29,7%.

A pesquisa mostra ainda um expressivo percentual de eleitores indecisos ou com intenção de votar nulo, que varia entre 6,4% e 13,6% nos diferentes cenários.

A ex-deputada Benedita da Silva (PT), em todos os cenários, aparece com percentuais entre 11,0% e 11,7%, enquanto Washington Reis (PL) registra entre 6,5% e 7,0%. Outros nomes, como Rodrigo Bacelar (PL) e Monica Benício (PSOL), obtêm percentuais abaixo de 5% na maioria dos cenários.

Paes vence todos os adversários no 2º turno

Em simulações de segundo turno, Paes vence todos os adversários. Na disputa contra Flávio Bolsonaro, o prefeito da capital tem 48,5% contra 34,6% do senador. Contra os demais adversários, Paes tem resultado mais expressivo, com mais de 52% dos votos contra Benedita da Silva, Rodrigo Bacelar e Washington Reis. Nos cenários sem Paes, Flávio venceria Benedita da Silva, Rodrigo Bacelar e Washington Reis.

A pesquisa do instituto Futura ouviu 800 pessoas no Rio de Janeiro entre os dias 31 de maio e 5 de junho. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos com índice de confiança de 95%.

Pesquisa Futura

Cenário 1 - 1º Turno:

Eduardo Paes: 31,1%

Flávio Bolsonaro: 25,9%

Branco/Nulo/Não sabe: 13,6%

Benedita da Silva: 11,0%

Washington Reis: 6,9%

NS/NR/Indeciso: 6,4%

Rodrigo Bacelar: 3,9%

Monica Benício: 1,2%

Cenário 2 - 1º Turno:

Eduardo Paes: 32,2%

Flávio Bolsonaro: 29,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,1%

Benedita da Silva: 11,4%

Washington Reis: 6,7%

NS/NR/Indeciso: 4,3%

Rodrigo Bacelar: 3,9%

Thiago Pampolha: 1,5%

Monica Benício: 1,1%

Cenário 3 - 1º Turno:

Eduardo Paes: 30,1%

Flávio Bolsonaro: 29,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,3%

Benedita da Silva: 11,7%

Washington Reis: 7,0%

NS/NR/Indeciso: 4,7%

Rodrigo Bacelar: 3,6%

Tarcísio Mota: 1,7%

Thiago Pampolha: 2,1%

Cenário 4 - 1º Turno:

Eduardo Paes: 31,3%

Flávio Bolsonaro: 29,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,8%

Benedita da Silva: 11,7%

Washington Reis: 6,5%

NS/NR/Indeciso: 4,3%

Tarcísio Mota: 2,3%

Thiago Pampolha: 2,1%

Cenário 1 - 2º Turno:

Eduardo Paes: 52,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 28,7%

Benedita da Silva: 15,6%

NS/NR/Indeciso: 2,8%

Cenário 2 - 2º Turno:

Eduardo Paes: 48,5%

Flávio Bolsonaro: 34,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,3%

Rodrigo Bacelar: 3,6%

NS/NR/Indeciso: 2,6%

Cenário 3 - 2º Turno:

Eduardo Paes: 56,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 27,9%

Rodrigo Bacelar: 12,1%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

Cenário 4 - 2º Turno:

Eduardo Paes: 54,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 26,4%

Washington Reis: 14,5%

NS/NR/Indeciso: 4,4%

Cenário 5 - 2º Turno:

Flávio Bolsonaro: 41,5%

Benedita da Silva: 34,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,2%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

Cenário 6 - 2º Turno:

Flávio Bolsonaro: 41,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 32,9%

Rodrigo Bacelar: 21,8%

NS/NR/Indeciso: 4,3%

Cenário 7 - 2º Turno: