Paes assina acordo para criar centro avançado do Fórum Econômico Mundial no RJ

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, firmou um acordo de entendimento com o Fórum Econômico Mundial para a criação de um centro avançado da instituição na capital fluminense. O documento foi assinado nesta terça-feira, 21, durante visita oficial de Paes à Davos, na Suíça.

A intenção é criar na cidade do Rio uma sede da organização. O chamado Centro da Quarta Revolução Industrial (C4IR) apoia cidades a estabelecer iniciativas em tecnologia, focando em inteligência artificial, para aplicação em áreas como inclusão digital, inovações climáticas e desenvolvimento sustentável.

A rede do Fórum Econômico Mundial tem hoje 21 centros do tipo localizados em 16 países. No Brasil, a sede funcionou na cidade de São Paulo, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), entre abril de 2020 e março do ano passado.

A ideia, segundo a prefeitura, é que o espaço seja instalado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, mas ainda não há um cronograma previsto.

Ao lado do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e de Helder Barbalho, governador do Pará, Paes participou de uma mesa de discussões sobre os desafios do país, como desigualdade, transição energética e segurança, na preparação para a 30ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), sediada em Belém.