Paes afirma que previsão para chuva forte no Rio à tarde e durante a noite desta sexta está mantida

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou, na manhã desta sexta-feira, que não foi registrada chuva mais forte na cidade durante a madrugada. Ele está no Centro de Operações Rio (COR) acompanhando a situação. O município está em estágio dois de mobilização, já que a previsão é de chuva forte no fim da manhã e durante a noite.

— Graças a Deus, não tivemos praticamente chuva nenhuma à noite — disse o prefeito.

Paes está acompanhado da meteorologista de plantão, Maiara. Segundo ela, a frente fria ainda está atravessando a parte Norte de São Paulo e deve chegar ao Rio no fim da manhã.

— No período da manhã a gente vai ter a entrada de transporte de umidade, o que estará favorecendo a formação de nuvens de chuvas. Os ventos estarão mais intensos, de moderados a forte. Então, bastante atenção.

Maiara frisou, ainda, que há um aviso de ressaca começando nesta sexta-feira, emitido pela Marinha. Segundo ela, o Rio segue com contraste térmico — que representa risco de índice de pluviométrico maior, além do aumento da umidade.

— Estamos aqui monitorando. Tomara que não aconteça nada, igual a essa noite (noite de quinta-feira e madrugada de sexta). Vamos ficar atentos para evitar que a gente tenha nesses deslocamentos mais riscos para as pessoas. As previsões continuam. O pessoal da meteorologia disse que os maiores riscos eram entre sexta e sábado e sábado e domingo. Por enquanto eles continuam com esse alerta — afirmou Paes.