Pacheco diz não haver espaço para fim da autonomia do BC e revogação de reformas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 14, que o Congresso não deve desfazer reformas nem rever marcos legais aprovados nos últimos anos. “Não podemos retroceder”, disse o senador, em participação no CEO Conference, evento organizado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Reeleito no início de fevereiro para comandar o Senado pelos próximos dois anos, Pacheco citou como prioridades para 2023 a aprovação da reforma tributária e do novo marco fiscal que substituirá o teto de gastos. Mas ressaltou que, além de avançar em “novas pautas”, é importante “estabilizarmos aquilo que já fizemos”.

Nesse sentido, o Senado deve evitar retrocessos em temas como reformas trabalhista e previdenciária e legislações como a que estabeleceu a autonomia do Banco Central, afirmou. Pacheco lembrou que a lei que cria mandatos fixos para dirigentes do BC partiu do Senado e, depois de sancionada, foi validada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Nos últimos seis anos, tivemos reformas muito significativas e importantes para o país. Desde reforma trabalhista, passando por Previdência, reforma política, estabelecimento de limite de gastos públicos”, citou. O Legislativo deve, junto ao Executivo e ao Judiciário, “fazer a gestão para que retrocessos não aconteçam”, reforçou o presidente do Senado.

Pacheco negou que tenha sido procurado pelo governo para tratar da revogação da lei de autonomia do BC. Nunca houve "nenhum tipo de formalização nesse sentido", seja em relação "ao retrocesso legislativo de uma revogação da lei", seja de "qualquer tipo de situação que possa ser de exoneração do presidente [do BC]", garantiu.

O presidente do Senado considera que as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à independência do Banco Central refletem apenas uma "opinião" pessoal do presidente. "Não vejo, com a composição atual [do Congresso], qualquer perspectiva de retrocesso em relação a essa lei", afirmou.

Pacheco elogiou a postura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que descreveu como “uma pessoa muito sensata, muito ponderada, muito equilibrada e capaz de ouvir”. Na visão do senador, as sinalizações dadas pelo presidente do BC nos últimos dias foram positivas. “Seria muito ruim se ele tivesse agora uma postura beligerante”, ponderou.

“O Banco Central é independente, isso está provado por uma lei que já foi sancionada e discutida pelo CN. Agora vamos buscar ter alinhamento. Essa postura dele [Campos Neto] contribuiu muito para esse alinhamento. Não podemos dividir, temos que nos unir. Temos um ambiente de boas perspectivas de união”, disse Pacheco.