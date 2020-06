Os 3 estados do Brasil onde o maior foco da covid-19 não está na capital

Em alguns estados brasileiros, a pandemia da covid-19 está tendo uma dinâmica um pouco diferente do resto do país.

Em Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina, as capitais não são o maior foco da doença e onde está concentrado o maior número de casos, situação diferente do resto do país.

Um levantamento feito pela EXAME, com dados da secretarias estaduais da Saúde destes estados mostra que municípios do interior chegam a registrar até o dobro de infecções. Fato que tende a agravar ainda mais a crise de saúde, uma vez que cidades menores têm menos leitos de UTI disponíveis.

Em Mato Grosso do Sul, Dourados, a segunda maior cidade do estado, registra 2.247 casos confirmados de coronavírus. A capital, Campo Grande, tem 1.554.

O estado, em que há flexibilização da quarentena, tem um total de 6.523 casos confirmados e 61 mortes. Em um mês, registrou um aumento de 670% no número de infectados pelo coronavírus.

Chapecó, no interior de Santa Catarina, tem 2.287 casos, o dobro de Florianópolis que registra 1.208. A capital tem ainda menos testes positivos para o SARS-CoV-2 que Itajaí, no litoral norte, com 1.462 confirmações.

Nesta semana, Florianópolis, que tinha começado um processo de reabertura gradual da economia, voltou a fechar shoppings, academias e proibir o acesso às praias da ilha.

A capital do Espírito Santo, Vitória, também está em terceiro lugar em número de casos no estado, com 6.266.

Diferentemente de Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina, as outras duas cidades com mais casos no estado, ao lado da capital, não estão no interior mas na Grande Vitória.

Serra é a cidade com mais casos no Espírito Santo, com 6.382, seguida de Vila Velha, com 6.308. O estado tem um total de 38.483 infectados e 1.463 mortes.

Em SP, covid-19 avança para o interior

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o número acumulado de mortes por covid-19 no interior de São Paulo superou o da capital. O balanço foi divulgado pela Secretaria da Saúde em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 25.

De acordo com o governo, a capital paulista tem 6.675 vítimas e o interior 6.677. O mesmo acontece com os casos confirmados de coronavírus, que são 113.261 na cidade de São Paulo e 125.561 no interior do estado.