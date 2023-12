Orçamento para 2024: Comissão Mista de Orçamento deve votar a LDO nesta terça

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional deve votar relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 (PLN 4/23) nesta terça-feira, 12. De autoria do deputado Danilo Forte (União-CE), o texto prevê que todas as emendas parlamentares impositivas sejam liberadas já no primeiro semestre de 2024.

O pagamento delas, no entanto, podera ser feito durante o ano, exceto para as emendas de saúde de transferência fundo a fundo, que precisarão ser pagas ainda nos seis primeiros meses. Apesar de as emendas individuais e de bancada estadual serem obrigatória, hoje o governo é quem decide quando elas serão liberadas e pagas.

O texto também traz um dispositivo determinando que os cortes necessários para garantir a meta fiscal sejam feitos de maneira igualitária entre emendas parlamentares e o resto das programações. Vale lembrar que o objetivo é zerar o déficit das contas públicas em 2024.

Depois de ser votado na Comissão de Orçamento, a LDO ainda precisa ser analisada por deputados e senadores no Plenário do Congresso.