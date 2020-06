Flávio se diz tranquilo, oposição quer delação: as reações a Queiroz preso

A prisão do ex-policial militar Fabrício Queiroz movimenta o mundo político nesta quinta-feira, 18. Diversas figuras já se posicionaram sobre a operação realizada contra o ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

Queiroz, investigado desde o fim de 2018 por participar de um esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio, quando ele ainda era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), estava morando há mais de um ano em um imóvel de um dos advogados da família Bolsonaro, Frederick Wasseff.

Enquanto a oposição chamou atenção para o fato de Queiroz ter sido preso na casa do advogado da família Bolsonaro, aliados classificaram a operação como uma tentativa de atacar o presidente.

Flávio Bolsonaro disse em sua conta no Twitter que encara com tranquilidade a prisão de seu ex-assessor e afirmou que faz parte de um movimento para atacar seu pai.

Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim.Bastou o Presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo! O jogo é bruto!

— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 18, 2020