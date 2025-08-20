Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Opinião: Pacto pela primeira infância: investir em creches é construir o futuro do Brasil

A plena efetivação do direito à educação infantil de qualidade passa necessariamente pela valorização das profissionais que atuam nessa etapa

Investimento em creches exige financiamento adequado, equidade e valorização docente (Alexandre Severo/EXAME.com)

Investimento em creches exige financiamento adequado, equidade e valorização docente (Alexandre Severo/EXAME.com)

Colunistas EXAME

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05h17.

Professora Luciene Cavalcante*

 

A Educação Infantil no Brasil tem uma trajetória que evoluiu de um caráter puramente assistencialista para se tornar a primeira etapa da educação básica, reconhecida como fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Historicamente, as creches surgiram no século XVIII como "asilos infantis", destinadas principalmente a cuidar de crianças enquanto suas famílias trabalhavam, sem foco pedagógico. Essa visão dualista resultou em instituições precarizadas para os filhos da classe trabalhadora e jardins de infância com propostas pedagógicas para as elites.

A Constituição Federal de 1988 marcou um divisor de águas, estabelecendo o atendimento em creche e pré-escola como dever do Estado e direito da criança. Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 consolidou a Educação Infantil como parte integrante da Educação Básica, unificando creches e pré-escolas e atribuindo aos municípios a responsabilidade pela sua oferta.

Estudos do Professor James Heckman, Nobel de Economia, demonstram que o investimento na primeira infância (0 a 5 anos) é a forma mais eficiente e de maior retorno para o desenvolvimento econômico e social - cada real aplicado nessa fase gera benefícios que se multiplicam ao longo da vida adulta, por meio de aumento da escolaridade, melhor desempenho profissional, e redução de custos com reforço escolar, saúde e sistema de justiça criminal. Essa fase é crucial porque o cérebro se desenvolve rapidamente, sendo mais maleável para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de caráter como atenção, motivação, autocontrole e sociabilidade, essenciais para o sucesso na vida.

No entanto, o Brasil continua negando o direito básico de acesso a creches a mais de 60% das crianças de 0 a 3 anos. Enquanto a legislação avança, a realidade das creches e das profissionais que nelas atuam revela uma contradição dolorosa. As educadoras infantis, que são em sua esmagadora maioria mulheres (97% segundo o Censo Escolar 2022), com formação superior e aprovadas em concursos públicos, enfrentam condições de trabalho que não condizem com a importância estratégica de sua função. A maioria não é enquadrada na carreira do magistério, recebendo baixos salários e sem plano de carreira, apesar da LDB estabelecer que as professoras da educação infantil são integrantes da carreira docente.

Essa dissonância entre o reconhecimento legal e a realidade concreta se reflete também nos desafios de financiamento. Embora mecanismos como o Fundeb representem avanços importantes, os recursos destinados à educação infantil permanecem insuficientes para garantir a expansão com a qualidade necessária. A precariedade do financiamento se traduz em déficit de vagas, infraestrutura inadequada e dificuldades para atrair e reter profissionais - um ciclo vicioso que compromete nosso futuro coletivo. O próximo Plano Nacional de Educação terá a responsabilidade histórica de traduzir esses princípios em metas concretas e mecanismos efetivos de implementação.

É urgente que o próximo Plano Nacional de Educação defina metas mais específicas e estratégias claras para combater as desigualdades de acesso e promover a igualdade de oportunidades de aprendizagem, especialmente para crianças em situação de maior vulnerabilidade social. A recém-instituída Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que estabelece as Diretrizes Operacionais Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil, é um marco mandatório. Ela organiza a qualidade em cinco dimensões: gestão democrática, identidade e formação profissional, proposta pedagógica, avaliação da educação infantil e infraestrutura, edificações e materiais. Essas diretrizes exigem a qualificação das equipes escolares, com profissionais habilitados e em formação continuada, e a valorização de suas carreiras.

Para que a Educação Infantil cumpra seu papel transformador, é imperativo que a sociedade, o Estado e as famílias construam um pacto federativo sólido, garantindo não apenas o acesso universal, mas também a qualidade e a equidade em todas as instituições. Como primeiro passo, torna-se urgente a realização de um amplo diagnóstico nacional sobre as condições estruturais, pedagógicas e de trabalho nas creches, que identifique os principais desafios e oriente políticas públicas baseadas em evidências. Esse estudo deve avaliar desde a infraestrutura física até a formação e condições de trabalho das profissionais, cujo reconhecimento e valorização são pilares incontornáveis para a qualidade do atendimento. Pesquisas já comprovam que a excelência nessa fase é determinante para trajetórias escolares e de vida bem-sucedidas, reforçando a necessidade de ações imediatas e embasadas em dados concretos.

A jornada da educação infantil no Brasil é de contínuo aprimoramento, mas, apesar dos significativos avanços legais, persiste uma lacuna entre o estabelecido na legislação e a realidade concreta. A compreensão histórica, a aceitação plena da indissociabilidade entre cuidar e educar, e o reconhecimento e a valorização de seus profissionais são passos inadiáveis para que o país cumpra seu compromisso com a primeira infância. Valorizar quem cuida e educa nossos bebês não é só justiça trabalhista, é investimento no futuro do país através do desenvolvimento pleno das crianças brasileiras

A plena efetivação do direito à educação infantil de qualidade passa necessariamente pela valorização das profissionais que atuam nessa etapa, com melhores condições de trabalho, respeito ao piso salarial, formação continuada e reconhecimento social. A educação infantil deixou de ser assistência para se tornar direito - agora é preciso transformar esse direito em realidade no chão da creche.

*Professora Luciene Cavalcanti é deputada federal (PSOL/SP) e membro da Frente Parlamentar Mista da Educação

Acompanhe tudo sobre:Educação

Mais de Brasil

Câmara aprova projeto que cria novos cargos comissionados no STJ

Câmara aprova urgência da proposta que amplia punições para quem obstruir trabalhos na Casa

Lula altera texto das big techs, prevê remoção de ofensas com ordem judicial e recua sobre fake news

Pazolini lidera cenários para governo do Espírito Santo em 2026, diz Paraná Pesquisas

Mais na Exame

Brasil

Câmara aprova projeto que cria novos cargos comissionados no STJ

Mundo

Justiça da Colômbia ordena libertação de Uribe enquanto decide sobre condenação

Um conteúdo Esfera Brasil

Crédito de ICMS: O que é e como a reforma tributária pode ajudar a reduzir fraudes

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.903; prêmio é de R$ 63 milhões