Operação Lesa Pátria: PF apreende arsenal, centenas de munições e 2 kg de pólvora, em Rondônia

A Polícia Federal de Rondônia apreendeu um arsenal, centenas de munições e duas caixas de pólvora, cada uma com um 1kg. De acordo com a PF, todas as armas estavam devidamente registradas. A ação é parte da 23ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, deflagrada nesta segunda-feira.

Na casa de um dos investigados, alvo de mandado de busca e apreensão, no município de Cerejeiras, foram apreendidas sete armas de fogo e uma espingarda de ar comprimido. Além disso, 392 munições foram confiscadas, assim como 2 kg de pólvora. Um celular também foi apreendido.

São cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, segundo a PF. As ações acontecem no Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins e Santa Catarina. Os nomes dos alvos da operação não foram divulgados.