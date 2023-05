Operação Lesa-Pátria: empresários, CACs e fazendeiros; veja quem são os alvos dessa fase

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 11ª fase da Operação Lesa-Pátria com o objetivo de identificar os suspeitos que financiaram os atos golpistas de 8 de janeiro. Ao todo, a PF cumpre 22 mandados de busca e apreensão (nenhum de prisão) em três Estados - São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Quem são os alvos da Operação nessa fase?

Entre os alvos estão empresários, fazendeiros e pessoas com registro de CACs (colecionadores, atiradores e caçadores esportivos). Um deles é Adoilto Fernandes Coronel, de Maracaju, no interior do Mato Grosso do Sul. Dono da Madeportas, empresa de materiais de construção, ele também consta na lista da Advocacia Geral da União (AGU) como o patrocinador de uma caravana que levou 56 pessoas de Maracaju a Brasília no fim de semana dos ataques golpistas.

Outro suspeito é o empresário e produtor rural Geraldo Cesar Killer, de Bauru, no interior de São Paulo. Ele figura como sócio de empresas de comércio de frutas no interior paulista.

Além dos mandados de busca, o Supremo determinou um bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de R$ 40 milhões para ressarcir a União pelos danos causados ao patrimônio público. Os alvos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido