Operação da PF contra Bolsonaro: imprensa estrangeira reage ao caso; confira os destaques

A operação deflagrada pela Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada nesta sexta-feira, 18, não só abalou o cenário político brasileiro, como também ganhou ampla repercussão internacional.

Bolsonaro, alvo de mandados de busca e apreensão, estampou manchetes da mídia estrangeira sobre o cumprimento das ordens judiciais e às medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O que chamou a atenção da imprensa internacional foi sobretudo a apreensão de dinheiro em espécie na casa do ex-presidente, além das medidas cautelares impostas.

A CNN, por exemplo, destacou que Bolsonaro, se condenado, pode enfrentar mais de 40 anos de prisão por sua tentativa de golpe de Estado. O jornal La Nación, da Argentina, deu ênfase às restrições impostas pelo STF e ao envolvimento de Bolsonaro com figuras como Donald Trump.

A Reuters e a Bloomberg também repercutiram a operação, mas a Bloomberg ressaltou o impacto político das investigações, que envolvem figuras centrais do governo anterior e as possíveis conexões com o governo de Trump.

Em uma ação que se desenrola no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe, que visava reverter o resultado das eleições de 2022, a operação colocou Bolsonaro no centro de um novo capítulo jurídico. O ex-presidente agora enfrentará uma série de restrições — incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, toque de recolher, e a proibição de se comunicar com alguns aliados, como seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Bolsonaro sofre pressão internacional

A prisão de Jair Bolsonaro não é um evento isolado dentro do contexto político brasileiro, mas é amplificada pelas reações internacionais. No caso dos Estados Unidos, onde o deputado Eduardo Bolsonaro promove uma campanha de anistia e pela punição de ministros do STF, a defesa do ex-presidente se intensifica. Algumas semanas antes da operação desta sexta-feira, Donald Trump saiu em defesa do ex-presidente e classificou a operação da Polícia Federal como uma "caça às bruxas".

A situação ganha ainda mais complexidade diante da crescente tensão política no Brasil e do envolvimento da família Bolsonaro em movimentos internacionais. O STF, ao autorizar a operação e as restrições impostas ao ex-presidente, segue rigoroso no cumprimento das investigações, que podem ter repercussões ainda mais profundas no cenário político nacional e internacional.

(Com Agência O Globo)