Operação apura suspeita de desvios na saúde nas gestões Paes e Crivella

O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil fazem, nesta quarta-feira, uma operação que mira o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas). Os agentes tentam cumprir cinco mandados de prisão. Entre os alvos estão o ex-controlador da Organização Social (OS), Eduardo Cruz, e a mulher dele, Simone Cruz. As informações são do “Bom Dia Rio”, da TV Globo.

Além dos mandados de prisão, há 12 de busca e apreensão a serem cumpridos. Há agentes na sede do Iabas, em São Paulo.

As suspeitas que culminaram na operação são sobre contratos firmados entre 2009 e 2019 com o município do Rio, durante as gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella – e que somaram R$ 4,3 bilhões, informou o “Bom Dia Rio”. Além disso, o Iabas é investigado por suspeita de irregularidades na construção e na gestão de hospitais de campanha do governo estadual. As estruturas eram especificamente para o combate à Covid-19.

De acordo com o “Bom Dia Rio”, Eduardo Cruz é suspeito de superfaturamento e contratação de fornecedores laranjas. O esquema teria movimentado cerca de R$ 6,5 milhões. O dinheiro, de acordo com a investigação, acabaria sendo posteriormente sacado na boca do caixa e seguiria para ser absorvido por Cruz.