Onyx Lorenzoni diz que está com a covid-19 pela segunda vez

O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira em live que está com covid-19 pela segunda vez e que está em isolamento domiciliar.

"Estou com uma gripe forte, mas não mais do que isso. Mas está tudo bem", disse ele, em live no Instagram. Procurada, a assessoria de imprensa do ministro não respondeu de imediato ao pedido de comentário.

Quando era titular do Ministério da Cidadania, em meados do ano passado, Onyx Lorenzoni contraiu covid pela primeira vez.

Na transmissão, o ministro disse ter contraído a gripe H3N2 durante o recesso de fim de ano.

Desde o início da pandemia, 20 ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro contraíram coronavírus. Bolsonaro também foi infectado.