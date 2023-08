Ônibus urbanos perderam quase um quarto dos passageiros desde 2019 no Brasil

Nos últimos anos, um de cada quatro passageiros deixaram de usar os ônibus urbanos de transporte público no Brasil. Em 2019, o serviço levava em média 33 milhões de viajantes pagantes por dia. Três anos e uma pandemia depois, esse número caiu para 25 milhões, queda de 24,4%.

Os dados são da NTU (Associação Nacional de Transporte Urbano), e foram apresentados em um evento em Brasília. A entidade aponta que, entre 2021 e 2022, a demanda de passageiros subiu 12,1%, mas que a retomada do setor ainda tem muitos desafios.

“Temos observado sinais de recuperação, mas a pandemia provocou uma perda acumulada de quase R$ 40 bilhões para o setor, e ainda enfrentamos as consequências. Desde a redução de mais de 90 mil empregos diretos até a impossibilidade de renovação da frota, devido à baixa da demanda e queda na arrecadação das empresas, que ainda dependem muito da tarifa cobrada do passageiro", disse Francisco Christovam, presidente da NTU.

A entidade defende que os governos precisam colocar mais dinheiro no sistema para melhorar sua qualidade. A NTU aponta que, atualmente, 163 dos 2.703 municípios brasileiros atendidos por serviços de ônibus recebem subsídios públicos. Os demais se mantêm apenas com o dinheiro arrecadado nas catracas.

Ônibus ficam mais velhos

A queda no volume dos usuários de ônibus no Brasil, que já vinha ocorrendo antes da pandemia, gera uma espiral de problemas: se menos gente viaja, o custo por passageiro acaba aumentando, já que colocar um ônibus para rodar com 20 ou 50 pessoas a bordo tem custo muito parecido. No entanto, caso as empresas repassem a alta de preços, podem afastar ainda mais passageiros.

Com menos dinheiro, também falta verba para renovar a frota e fazer manutenção, o que piora a qualidade do serviço. A idade média da frota no país, por exemplo, aumentou 4,2% em 2022, e chegou a 6 anos e 4 meses, maior valor nos últimos 28 anos.

“Tivemos muitas promessas de políticas públicas de incentivo ao transporte público, mudanças nas regras, mas pouca coisa saiu do papel", lamenta Christovam.