Ônibus que levava time de futebol americano tomba e mata três, na Serra das Araras, no Rio

Um ônibus que levava o time de futebol americano Coritiba Crocodiles Oficial tombou na Serra das Araras, nesta sexta-feira. Três pessoas morrerram e ao menos outras seis ficaram feridas no acidente, que aconteceu por volta das 10 horas na pista de descida em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro. Segundo o time, o ônibus transportava 43 pessoas.

"Diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos. Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas", publicou o perfil do time no Instagram.

A equipe do Coritiba Crocodiles ia para o Rio de Janeiro onde enfrentaria o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano, na tarde deste sábado, no Esporte Clube Anchieta. Na noite de sexta-feira, o perfil do time paranaense publicou imagens da viagem.

"A torcida do Croco é nossa maior força! Vamos juntos, com raça, coração e muita energia, fazer história mais uma vez", publicou o perfil do time no Instagram na manhã deste sábado sobre a partida contra o Flamengo.

As três vítimas fatais são homens, com idades entre 20 e 40 anos, segundo a concessionária que administra a via. Cinco pessoas sofreram ferimentos moderados e outras três, leves. Segundo a PRF, os feridos foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu, e o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O Coritiba Crocodiles se tornou tricampeão brasileiro em 2022. Em 2024, a equipe conquistou o seu décimo primeiro título estadual em 2024.