ONG acusa atriz de devolver cachorros após destruição de sala de estar

View this post on Instagram

Até o momento vínhamos mantendo o anonimato de quem devolveu Thor e Tigrão. Mas diante das inverdades postadas pela atriz Claudia Ohana, que até apagou o próprio vídeo feito no feed, por conter absurdos, e procurar a classe artística para justificar o injustificável, peço que vejam o vídeo e tirem as próprias conclusões. Somos uma ONG seria, que luta com dificuldade para manter mais de 150 animais e encaminhá-los à famílias que os tratem como filhos. Não doamos animais para locais onde haja risco de fuga, longe da nossa área de atuação, porque fazemos acompanhamento pós-adoção, justamente para ver se o animal está sendo bem tratado, orientando nos cuidados veterinários e comportamentais. Não doamos os animais para, ao menor sinal de dificuldade serem devolvidos como se o abrigo fosse uma colônia de férias, para o tutor buscar quando bem entender. Abrigo é local de passagem. E explicamos e colocamos no termo de adoção que se for constatado que o adotante não têm condições de ficar com o animal, que temos sim o direito de pega-los de volta, pois o bem-estar deles vem em primeiro lugar. Claudia Ohana nunca se preocupou em saber deles, nunca foi visitá-los ou mandou um saco de ração para os filhos que dizia tanto amar. Ela sumiu. E vem cobrar da gente algo? Querer agora os 2 de volta para amenizar a situação? Acabou a confiança! O que você, pensaria de alguém que agiu assim? Por que a atriz apagou o primeiro vídeo que fez, bloqueou comentários no instagram? Porque ela não os adotou às vésperas da pandemia como disse, e sim em dezembro Como postado no proprio instagran dela! E já vem há tempos tentando se livrar deles. Seja famoso ou não, para nós o adotante bom é o que ama incondicionalmente e não o que ao menor sinal de problema os descarta. As inconstancias dela durante todo o período de adoção nos deixaram bem inseguras. A cada hora dizia uma coisa, mas não fazia o principal: dar a vida que todo filhote precisa, com educação e limites para eles, cuidados veterinários etc. Contra fatos, não há argumentos. #somostodosthoretigrao