Onde de calor no Brasil: saiba qual é a hora mais quente do dia; spoiler, não é ao meio dia

A hora mais quente do dia é ao 12h, certo? Na verdade não. As temperaturas máximas nas estações meteorológicas são normalmente registradas por volta das 14h. Isso porque, apesar da radiação solar na superfície ser mais intensa ao meio dia, leva-se algum tempo até o calor subir alguns metros, onde ele é de fato medido.

A temperatura oficial é medida a dois metros de altura, justamente para registrar a sensação mais fiel ao que os humanos e a vegetação vivem na pele. Se o termômetro ficasse a um centímetro do solo, aí a hora mais quente seria de fato 12h, explica Wanderson Luiz Silva, meteorologista da UFRJ, mas não é assim que a temperatura é medida.

— Geralmente a hora da temperatura máxima da estação ocorre em torno de 14h. A radiação solar visível passa direto pela atmosfera e atinge a superfície, que absorve e emite parte de volta em forma de radiação infravermelha. Com isso a atmosfera aquece de baixo pra cima. E isso leva um tempo, através de condução e convecção do calor. Por isso não acontece 12h, mas sim em torno de 14h — explica Silva.

Domo quente é o motivo da onda de calor

A onda de calor se explica por uma combinação de fatores, como o poderoso El Niño deste ano, as mudanças climáticas e anomalias de calor no Atlântico Sul. O resultado é o domo quente, que é uma área de alta pressão atmosférica que fica estacionado por dias, ou até semanas, numa mesma região. Ele funciona como uma grande bolha de calor, bloqueando a formação de nuvens e a chegada de frentes frias. Com isso, a umidade evapora, a radiação solar bate com mais intensidade na superfície e o calor vai se retroalimentando.

Os cientistas dizem que essa onda de calor já é histórica, mas não será a única dos próximos meses, porque o El Niño ainda nem chegou no seu auge. O domo já atacou o hemisfério norte recentemente e agora chegou a vez do sul do planeta.

Os domos aumentam muito o risco de queimadas. No Brasil, os maiores riscos estão no Cerrado e no Pantanal. Em relação à saúde, pele ressecada, desconforto nos olhos, boca e nariz podem ser alguns dos sintomas. Por isso, as principais recomendações são beber bastante água, evitar pegar sol nas horas mais quentes do dia e usar hidratante para pele. E, se puder, vá trabalhar com roupas leves.

Quais estados serão atingidos pela onda de calor?

A previsão indica que temperaturas em torno de 40ºC serão registradas, por exemplo, no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão.

Segundo o alerta da MetSul, os estados mais afetados serão Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com marcas acima dos 40ºC na maioria das cidades. Na região do Pantanal e proximidades, as temperaturas podem ser ainda mais extremas.

As altas temperaturas devem ser registradas também em muitas cidades do Norte, de Goiás, do Sudeste do Brasil e de alguns estados do Nordeste, como no Oeste da Bahia, no Maranhão e no Piauí. No Rio de Janeiro, alguns pontos do estado também podem superar os 40ºC no próximo fim de semana. Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e o Noroeste do estado devem ser as áreas mais afetadas pelo calor extremo.

Recordes de temperatura

A maior temperatura registrada oficialmente até hoje no Brasil foi de 44,8°C em Nova Maringá, Mato Grosso, em 4 e 5 de novembro de 2020, ressalta a MetSul. Segundo a consultoria, recordes mensais, e em algumas cidades até absolutos, podem ser superados durante esta onda de calor extremo.

A cidade de São Paulo é um dos locais em que a temperatura pode bater recordes. Entre os muitos dias de calor intenso a extremo no estado, a temperatura ficará perto ou acima de 40ºC. No interior e na capital há chance de marcas tão altas quanto 37ºC a 39ºC