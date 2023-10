Onde assistir o julgamento do Bolsonaro no TSE ao vivo; veja horário

O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta terça-feira, 10, o ex-presidente Jair Bolsonaro em três ações sobre o uso da estrutura de governo na campanha de 2022. A sessão está marcada para às 19h. Elas serão julgadas em conjunto.

Em junho, o ex-presidente foi condenado pelo Tribunal na ação que analisava a reunião com os embaixadores, onde levantou suspeitas infundadas sobre o processo eleitoral. Os ministros consideraram que Bolsonaro praticou abuso de poder político e fez uso indevido dos meios de comunicação. O ex-presidente teve seus direitos políticos suspensos e só poderá voltar a disputar uma eleição a partir de 2030.

Como assistir o julgamento do Bolsonaro no TSE ao vivo?

A sessão poderá ser acompanhada pelo canal do YouTube do TSE, que fará transmissão ao vivo, ou pela TV Justiça, disponível no canal 9 da televisão.