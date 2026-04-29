Onde assistir ao vivo a sabatina de Jorge Messias no Senado ao vivo

A sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal está marcada para esta quarta-feira, 29, às 9h, e poderá ser acompanhada ao vivo.

Messias é o ministro da Advocacia Geral da União (AGU) e o nome indicado pelo presidente Lula para ocupar a cadeira do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal.

A sessão é pública e costuma durar várias horas, com transmissão nas redes da Casa. No YouTube, a sessão será transmitida no canal oficial da TV Senado. Outra possibilidade é assistir pela televisão, no canal TV Senado, ou pelo e-Cidadania, na internet.

Como funciona a sabatina

O processo começa na CCJ, onde os parlamentares avaliam se o indicado cumpre requisitos como saber jurídico denso e reputação limpa. Após a fase de perguntas, que podem vir de diferentes bancadas e sobre temas variados, o colegiado vota um parecer sobre a indicação.

Se aprovado, o nome segue para o plenário do Senado Federal do Brasil, onde ocorre uma votação secreta. Para ser confirmado no Supremo Tribunal Federal, são necessários ao menos 41 votos favoráveis.

A votação no plenário pode acontecer no mesmo dia da sabatina, dependendo do andamento político e da articulação entre as lideranças.

Quem é Jorge Messias

Atual advogado-geral da União, Messias é aliado do presidente Lula e ocupa um dos principais cargos jurídicos do governo. À frente da Advocacia-Geral da União, atua na defesa dos interesses da União e na formulação jurídica de políticas do Executivo.

Com trajetória no serviço público e passagens pela assessoria da Presidência, ele foi indicado para uma vaga no STF e agora passa pelo processo de avaliação no Senado antes de uma eventual nomeação.

Segundo a leitura do relator da indicação, senador Weverton Rocha (PDT-MA), o clima é considerado favorável para a aprovação de Messias.

Onde assistir ao vivo à sabatina do Messias

No YouTube, a sessão será transmitida no canal oficial da TV Senado. Outra possibilidade é assistir pela televisão, no canal TV Senado, ou pelo e-Cidadania, na internet.