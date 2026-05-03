Ondas fortes no Guarujá deixam 9 pessoas à deriva; Bombeiros fazem resgate no mar

Nove pessoas, entre elas duas crianças, foram resgatadas após canoas havaianas serem atingidas por ondas fortes no litoral e ficarem à deriva no mar de Guarujá, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. O incidente aconteceu neste sábado, 2, em uma área próxima à Ilha das Palmas e à Praia de Sangava.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), os ocupantes das embarcações foram surpreendidos por ondas elevadas e uma forte correnteza, que aumentaram o risco de que as canoas fossem arrastadas contra as pedras da região.

A operação de resgate contou com equipes do GBMar, do Subgrupamento Náutico do Guarujá e guarda-vidas de Santos, com apoio de duas embarcações.

Ao todo, nove pessoas foram retiradas do mar com segurança: cinco mulheres, dois homens e duas crianças, de 4 e 5 anos. Após o resgate, todos foram levados para terra firme e não precisaram de atendimento médico.

Outros ocupantes que também estavam nas canoas conseguiram deixar a água sem necessidade de resgate e receberam apoio de pessoas que estavam nas proximidades.

Alertas de ventos fortes e mar agitado no litoral paulista

O caso ocorreu em meio aos alertas meteorológicos para o litoral paulista. A Marinha do Brasil já havia emitido aviso de ventos fortes e ondas altas no litoral de SP durante o fim de semana.

No sábado, a Defesa Civil registrou rajadas de vento de até 60 km/h na Baixada Santista. A mudança nas condições climáticas também provocou a formação de uma shelf cloud — conhecida como nuvem prateleira — sobre o mar na região de Bertioga, fenômeno associado à chegada de tempestades severas.

Defesa Civil mantém alerta no litoral de SP

Neste domingo, 3 a Defesa Civil manteve o alerta para pancadas de chuva moderada a forte, com possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas em diferentes pontos do litoral paulista.

Pela manhã, o serviço de balsas entre Santos e Guarujá chegou a ser temporariamente interrompido por causa das condições do mar, mas a operação foi retomada ao longo do dia. O fluxo intenso de veículos no retorno do feriado também elevou o tempo de espera na travessia.