Ondas de calor impactam o Sul, enquanto maior parte do país terá chuvas; veja o tempo hoje

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou sete alertas para esta terça-feira, 4. De acordo com o órgão, o país sofrerá com chuvas intensas em todas as regiões. Em específico, no Sul do país, é previsto que onda de calor siga atuando até o domingo, 7.

O fenômeno, concentradas na região Sul, estão espalhados por dois avisos: Perigo e Perigo Potencial. O de maior intensidade caracteriza risco a saúde e é estabelecido quando a temperatura fica 5ºC acima da média por período de três até cinco dias.

O Inmet afirma ainda que as temperaturas máximas estão previstas para chegar entre 35°C e 40°C no estado gaúcho. “Elas podem, inclusive, superar os 42°C no oeste do Estado, e se aproximar dos 40°C na Grande Porto Alegre até quarta-feira”, continua.

O Inmet emitiu cinco avisos para chuvas intensas. Quatro deles são de cor amarela e permeiam por todo o mapa. Os alertas indicam que haverá chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos de até 60 km/h. Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Há um alerta na coloração laranja, que indica Perigo. Este corta o mapa do Brasil verticalmente. Pode chover entre 30 e 60 mm/h, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. O Inmet recomenda que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).