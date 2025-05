Onda de frio polar: São Paulo deverá registrar menor temperatura do ano; veja previsão

A cidade de São Paulo deverá registrar a menor temperatura do ano nos próximos dias, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre a quinta-feira, 29, e o sábado, 31, a capital terá termômetros entre 7 ºC e 11 ºC, com alerta de "perigo" para declínio das temperaturas.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da cidade decretou estado de alerta para baixas temperaturas em toda a capital nos próximos dias, com previsão de que a temperatura caia para 8º na madrugada de sexta-feira.

A queda de temperatura, segundo o site ClimaTempo, tem como explicação um ciclone extratropical e a uma onda de frio. A previsão é que rajadas de ventos de até 90 km/h e chuva forte.

O sistema frio, que começou a avançar pelo Sul na terça-feira, 27, segue em direção ao interior do país, afetando as regiões Sudeste e Centro-Oeste a partir desta quarta-feira, 28. O ar polar deve causar queda acentuada nas temperaturas, principalmente no Sul e em partes do Mato Grosso do Sul.

Prefeitura reforça operação Baixas Temperaturas

Como resposta, a prefeitura da capital anunciou a retomada da Operação Baixas Temperaturas (OBT), acionada sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 13°C, ou menos. Uma das ações da OBT é a montagem de dez tendas em todas as regiões da cidade, que funcionam das 18h à 0h, onde são distribuídos alimentos como sopa, pão, chocolate quente, chá e água.

Todas as tendas contam com uma ambulância e equipe médica para agilizar o atendimento quando necessário. Além disso, são fornecidos cobertores para aqueles que não aceitarem seguir para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial.

Veja previsão do tempo para a cidade de SP

Quinta-feira, 29

Mínima de 11 °C e máxima de 19 °C

Sexta-feira, 30

Mínima de 7 °C e máxima de 18 °C

Sábado, 31