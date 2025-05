Onda de frio deve provocar recorde de baixas temperaturas em ao menos oito capitais brasileiras

A chegada da frente fria mais intensa de 2025 deve derrubar os termômetros e registrar novas mínimas históricas em ao menos oito capitais brasileiras nos próximos dias. Segundo o Climatempo, a maior queda de temperatura é esperada para a madrugada ou primeiras horas da manhã de sexta, 30, e sábado, 31.

Porto Alegre deve registrar temperaturas entre 7°C e 9°C, abaixo do recorde anterior de 9,2°C. Florianópolis e Curitiba também devem registrar marcas inéditas, com máximas de 9°C a 11°C e mínimas entre 2°C e 4°C, respectivamente.

Em São Paulo, os termômetros podem variar de 8°C a 10°C, quebrando o recorde anterior de 13,3°C. Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco e Porto Velho também são cidades na lista para temperaturas recordes, com quedas significativas em relação aos registros anteriores.

Nas capitais do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia e Brasília, a frente fria terá impacto mais moderado, e as chances de recordes negativos são menores.

Percurso do frio

O sistema frio, que começou a avançar pelo Sul na terça-feira, 27, segue em direção ao interior do país, afetando as regiões Sudeste e Centro-Oeste a partir desta quarta-feira, 28. O ar polar deve causar queda acentuada nas temperaturas, principalmente no Sul e em partes do Mato Grosso do Sul.

Na quinta-feira, 29, a frente fria derrubará os termômetros em São Paulo, Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Mato Grosso, além de áreas de Rondônia, Acre e extremo sul do Amazonas. A região Norte também deve sentir o efeito da chamada friagem, fenômeno caracterizado pela queda brusca de temperatura provocada pela passagem de ar frio de origem polar.

Na madrugada de sexta-feira, 30, o frio deve atingir forte intensidade nos estados do Sul, São Paulo, Minas Gerais (Sul e Triângulo Mineiro), Mato Grosso do Sul, extremo sul de Goiás, oeste e sul de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. O frio deve alcançar ainda o Rio de Janeiro e a Zona da Mata Mineira.

A aproximação simultânea de um ciclone extratropical e da frente fria deve aumentar a umidade do mar sobre o Sul do Brasil, favorecendo a formação de nuvens carregadas na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Essa combinação deve gerar condições para a ocorrência de neve, principalmente entre o fim da tarde de quarta-feira, 28, e o começo da manhã de quinta, 29.

Metereologistas apontam que a chance de neve é alta nas áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinense, como Bom Jesus, São José dos Ausentes, São Joaquim, Urupema e Urubici. Não está descartada a possibilidade de neve em áreas mais baixas, como Gramado, Canela e Caxias do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de perigo para a queda das temperaturas, prevendo reduções de até 5ºC em estados do Centro-Sul. O primeiro alerta vale para os dias 28 e 29 de maio, abrangendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. O segundo aviso cobre o período de 29 a 30 de maio em parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre.

O sistema de alertas meteorológicos do Inmet, chamado Alert-AS, classifica os fenômenos em níveis amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Esses avisos são distintos dos alertas emitidos pela Defesa Civil, que são geridos pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Para a atual frente fria, o Cemaden declarou alerta moderado para cidades como Uruguaiana, Santa Maria e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e Manaus, Tefé e Parintins, no Amazonas, devido à continuidade da chuva na terça-feira, 27. Há risco de enchentes e alagamentos nessas regiões.