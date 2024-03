Onda de calor: SP pode registrar o dia mais quente da história para o mês de março

São Paulo pode registrar o dia mais quente da história para o mês de março. A informação é do Climatempo, de acordo com análise de uma onda de calor que assola o país.

Na próxima sexta-feira, 14, a previsão é que São Paulo registre 36 ºC, superando a marca história de 1º de março de 2012, quando chegou à marca de 34,3 ºC. Na ocasião, a medição foi feita no mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

Como março é o período de transição entre o final do verão e o início do outono, as mudanças nos padrões meteorológicos podem ocorrer de forma repentina. Nesta semana, poderá haver alterações significativas dos modelos numéricos de previsão de tempo.

O Inmet emitiu alerta laranja (perigo de calor) até a sexta-feira, para o centro do estado de São Paulo e para o oeste paulista. A Defesa Civil de São Paulo também alertou a população, informando que o calor intenso deverá diminuir os níveis da umidade relativa do ar em todo o estado.

🌡️ A Defesa Civil informa que, de terça (12/3) a sexta-feira (15/3), uma massa de ar quente elevará as temperaturas, resultando em calor intenso e diminuindo os níveis de Umidade Relativa do Ar (URA) em todo o estado. Confira as previsões para sua região! pic.twitter.com/ePzDR2A25F — Governo de S. Paulo (@governosp) March 11, 2024

Desde ontem, os termômetros têm atingido marcas fora do padrão nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar a atingir os 40 °C até a tarde de quinta-feira nestas regiões.