Onda de calor: motorista de Uber pode cobrar por ar-condicionado? Veja resposta da empresa

Quem recorre ao serviço de transporte por aplicativo e pede ao motorista para ligar o ar-condicionado já deve ter ouvido uma dessas respostas: “está quebrado”, “não está incluído nesta categoria” ou, o que é ainda mais surpreendente, “será cobrada uma taxa extra”.

Com o Rio em meio à nova onda de calor, esse comportamento, mais para o calorento do que para o caloroso, provoca justa indignação nos usuários. A cobrança “por fora” ou qualquer outra negociação no valor da corrida em troca de refresco nestes dias de altas temperaturas são proibidas pelas empresas que oferecem o serviço.

As regras vigentes não impediram a advogada Karina Bruno de penar com o calor durante uma viagem na terça-feira passada. Dentro do carro que havia pedido, ao deparar com o aviso pendurado atrás do banco do carona, ela resolveu desabafar nas redes sociais: o motorista da categoria X da Uber, que geralmente oferece a menor tarifa, informava em comunicado que cobrava taxa extra, por quilômetro rodado (R$ 0,50, e um mínimo de R$ 5), para ligar o ar-condicionado durante as corridas.

É verdade esse bilhete: o cartaz esclarecia ainda que o pagamento poderia ser feito via PIX. O protesto da advogada, que deu entrevista ao site G1, incentivou outras reclamações de clientes. Imagens de plaquinhas, cobrando valores entre R$ 1 e R$ 5 — algumas já com o QR code — viralizaram.

Imagem manchada