Onda de calor está chegando ao fim e Inmet alerta para chuvas intensas no Norte e Nordeste; veja

Depois de um fim de semana de calor intenso e uma segunda-feira instável, áreas no Norte e no Nordeste do país devem enfrentar chuvas nesta terça-feira, 19. No Sudeste, por sua vez, o céu segue limpo, mas com uma ligeira queda na temperatura. Essas mudanças sinalizam que a onda de calor está chegando ao fim, segundo o Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet).

O Inmet alerta para perigo potencial de chuvas intensas no Amazonas, Piauí, Ceará e Maranhão. Esses estados devem enfrentar precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Nessas áreas, haverá risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Manaus terá uma terça-feira nublada, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. A temperatura máxima será 32°C e a mínima, 24°C. Já São Luís e Teresina terão máxima de 34°C e mínima de 24°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas o dia inteiro. Em Fortaleza, deve chovar apenas na parte da manhã.

O Sul deve ter chuvas menos intensas ao longo da semana, com pancadas irregulares típicas da primavera. Em Porto Alegre, a máxima será de 30°C, com precipitação leve na parte da manhã. O Centro-Oeste continua a enfrentar calor na terça-feira, com máxima de 37°C em Cuiabá, mas começa a ter chuva e temperaturas mais amenas a partir do dia 20 de dezembro. Cenário semelhante se repete em Campo Grande.

— Realmente é uma virada. Até o dia 18 tivemos quase nada de chuva, chuvas abaixo da média. Quando olhamos para a virada do dia 20 ao 26, vemos que uma umidade vinda da Amazônia vai se manter nesta área [Centro-Oeste e Sudeste] — disse Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

O Rio de Janeiro terá uma terça-feira de sol e céus limpos, com máxima de 33°C e mínima de 18°C. A tendência é que o calorão dê uma aliviada nos próximos dias. Já vitória terá precipitação a semana inteira, com pancadas de chuva isoladas e possibilidade de trovoadas na parte da tarde. A capital do Espírito Santo terá máxima de 32°C e mínima de 21°C.

São Paulo passará o dia sob nuvens, que cobrirão a maioria do céu na parte da manhã e da noite. A temperatura fica entre 19°C e 30°C, com tendência de diminuição e possibilidade de chuva na quarta-feira.

As chuvas já estão retornando ao Nordeste após um longo período de estiagem, e o Centro-Oeste terá precipitações constantes a partir de quarta-feira. O norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, que enfrentaram temperaturas de até 40°C nos últimos dias, também terão precipitações volumosas para aliviar o calorão. Esse período de chuvas deve durar até o natal.