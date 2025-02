Onda de calor deixa São Paulo em estado de atenção; blocos de carnaval cobram distribuição de água

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta prevendo elevação de temperaturas para todo o estado entre este domingo (16) e a próxima quarta-feira (19). O órgão aponta para a presença de uma massa de ar quente que deixará a sensação de tempo abafado e elevará as temperaturas.

A previsão é que a região de Itapeva e Vale do Ribeira registre a maior temperatura no estado, podendo chegar aos 38º, enquanto que a Baixada Santista e as regiões de São José dos Campos, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente devem registrar até 36º. Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Sorocaba a temperatura máxima média deve ser de 33º.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura de São Paulo também anunciou estado de atenção na capital, que registrou máxima de 33º neste domingo, com dia marcado por predomínio de sol entre poucas nuvens e forte sensação de calor. A expectativa é que a situação se repita nesta segunda (17), com máxima prevista de 34%.

Neste final de semana, diversos blocos de carnaval foram realizados na capital de SP. Com a previsão de altas temperaturas se estendendo pelas próximas semanas, a preocupação com o calor já é uma realidade no carnaval paulistano. Nos últimos dias, mais de 80 blocos da cidade se manifestaram através de uma carta aberta à prefeitura solicitando a distribuição gratuita de água e uma eventual flexibilização de horários de concentração ou dispersão dos blocos. O texto pede ainda a atenção aos acessos e à infraestrutura de banheiros, além do apoio à limpeza.

"Ainda que a Prefeitura de São Paulo tenha a Operação Altas Temperaturas e possua um plano de contingência que estabelece uma série de medidas e ações para atender a população em caso de temperaturas ou sensação térmica maior que 32°C por 5 dias seguidos, é necessário que essa operação não tenha caráter somente emergencial, mas que promova medidas e ações de prevenção, especialmente para o período do carnaval de rua de 2025", destacou o texto encaminhado ao prefeito Ricardo Nunes e a diversos órgãos municipais, como as secretarias de Turismo, Saúde e Mobilidade.

Está previsto em lei federal o acesso gratuito a água potável em grandes eventos. A legislação foi aprovada no ano passado após a trágica morte de Ana Clara Benevides durante show da cantora americana Taylor Swift no Rio, em novembro de 2023.

A hidratação constante é recomendação da Defesa Civil diante de altas temperaturas. O órgão recomenda ainda que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h, e utilize protetor solar, roupas leves e bonés ou chapéus. O órgão recomenda ainda uma atenção especial na hidratação de idosos, crianças e animais de estimação.

Outros estados também devem ser afetados pelo calor nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de SP, os estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Bahia serão atingidos pela onda de calor. A expectativa do órgão é que a média climatológica suba em até 5º a partir deste domingo, em comparação com a semana passada.

"Esta deverá ser a terceira onda de calor no país desde o início de 2025. Em janeiro, a primeira onda de calor aconteceu entre os dias 17 e 23 e, a segunda, entre os dias 2 e 12 de fevereiro, ambas no Rio Grande do Sul. Durante essa segunda onda, foi emitido um aviso vermelho de grande perigo pelo Inmet, que persistiu até o último dia 12 de fevereiro, abrangendo também áreas de Santa Catarina e Paraná", destacou o Inmet em publicação em seu site.

No Rio, a previsão acima dos 40 graus para a próxima semana pode colocar a cidade em um índice nível 4 de calor (NC4). O prefeito Eduardo Paes realizou uma coletiva de imprensa a respeito do tema, na manhã deste domingo, afirmando que os eventos de fevereiro, quando começa oficialmente o carnaval, estão mantidos e que os cuidados com a saúde devem ser redobrados.