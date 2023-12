Onda de calor: Campo Grande, Cuiabá e Porto Alegre serão as capitais mais quentes; veja previsão

O “primaverão” está de volta: uma nova onda de calor ganha força no Brasil e deve provocar temperaturas acima de 40ºC em diversas regiões do país, inclusive o Rio Grande do Sul, que ainda não teve um calor intenso nesta primavera, como destaca o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Quais regiões serão afetadas pela nova onda de calor?

A partir da próxima sexta-feira, o Centro-Oeste e Sudeste, assim como partes das regiões Norte e Nordeste, enfrentarão temperaturas extremas, com máximas acima de 40°C em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia.

Alerta nível laranja

O Inmet emitiu um aviso meteorológico de nível laranja (perigo) na manhã da última terça-feira, alertando para a persistência da onda de calor por pelo menos quatro dias consecutivos. O órgão destaca que a intensidade do aviso está vinculada à duração do fenômeno, não apenas às variações absolutas de temperatura.

Como fica a previsão do tempo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina?

O aumento das temperaturas e a presença de umidade propiciarão a formação de áreas de instabilidade, prevendo-se temporais isolados, com rajadas de vento acima de 70km/h, granizo e chuvas intensas, sobretudo entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a partir desta quarta-feira até o fim de semana.

Entre quarta e sexta-feira, especialmente no Rio Grande do Sul, a presença de nebulosidade e umidade pode limitar algumas áreas a máximas abaixo de 35°C, embora o clima permaneça abafado. No domingo, uma frente fria se aproxima, trazendo o pico do calor durante a tarde, influenciado pelo vento quente e úmido de noroeste, propiciando a ocorrência de temporais em grande parte do Sul do Brasil.

Como fica a previsão do tempo no Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, o céu ficará com muitas nuvens nesta quinta-feira, assim como em todo o Sudeste, Nordeste e parte do Centro Oeste e do Sul, com exceção do oeste do Rio Grande do Sul. No estado fluminense, a máxima não vai ultrapassar os 33° C e a mínima fica em 19º C.

Como fica o tempo em São Paulo?

Em São Paulo, a temperatura fica entre 33º C e 18º C. O tempo abre com a proximidade do final de semana.

Frente fria na próxima semana

Na próxima segunda-feira, com o deslocamento da frente fria, aumento da umidade e a mudança dos ventos de sul a sudeste, as temperaturas terão um declínio acentuado, especialmente na região Sul, encerrando a onda de calor e proporcionando temperaturas mais amenas para esta época do ano.