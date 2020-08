“Olaf de Taubaté”: bonecos de neve no Sul viralizam após frente fria

As temperaturas despencaram nos últimos dias em boa parte do Brasil, o que fez até nevar em alguns lugares da região Sul. O fenômeno animou moradores e turistas em algumas cidades de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Muitos fizeram bonecos de neve e postaram na internet, e as imagens foram um dos assuntos da manhã no Twitter.

Além da novidade da neve, que é rara no Brasil, os internautas fizeram brincadeiras com o aspecto dos bonecos diante da pouca neve.

Alguns viraram memes e ganharam apelidos como “Olaf Chernobyl” ou “Olaf de Taubaté” — fazendo referência ao personagem do filme Frozen, da Disney, e à “grávida de Taubaté”, que fingiu uma gravidez no município paulista em 2012.

A melhor parte de nevar no Brasil é que começam os bonecos de neve da deepweb o Olaf de Taubaté pic.twitter.com/wj7zdPzCTM — Geangelo (@Geangelooficial) August 21, 2020

Boneco de neve no Brasil

EXPECTATIVA/REALIDADE pic.twitter.com/aqC9uoGnpq — detremura em 🏡 (@detremura) August 21, 2020

Bom dia eu acordei que nem o boneco de neve brasileiro = sem forças pra existir hoje pic.twitter.com/TkbuRSZzKN — Lucas (@Woow_Lucas) August 21, 2020

Frente fria no Sul

Várias áreas da serra gaúcha e da serra catarinense registraram neve e chuva congelada, como São Francisco de Paula (RS), São Joaquim (SC), Nova Petrópolis (RS), Gramado (RS), São José dos Ausentes (RS) e Cambará do Sul (RS) e Canela (RS).

Esta é a terceira vez que esse tipo de frente fria ocorre em 2020, mas a primeira com essa proporção e intensidade. Segundo o Climatempo, “dificilmente o Brasil poderá experimentar outra onda de frio como esta ainda este ano”.

TEMPO | Neve nesta noite em Cambará do Sul pelo fotógrafo @danielpillar. pic.twitter.com/feHk7jPkV2 — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

A frente fria tem provocado chuvas, temperaturas abaixo de 0 ºC, granizo e neve, que também atinge a região Sudeste, mas em intensidade menor.

Por volta das 5 horas da madrugada desta sexta-feira, 21 de agosto, o Inmet registrava temperaturas negativas no Rio Grande do Sul, de -3,5ºC, e em Santa Catarina, de -8,4ºC. No Paraná, as temperaturas já chegam em 0°C.