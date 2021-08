Oito municípios do Rio atingem ocupação de 100% dos leitos de UTI

Oito municípios fluminenses já estão com 100% dos leitos de UTI ocupados, segundo números de hoje do painel de monitoramento da Covid-19 do estado. Três municípios não estavam na lista na semana passada: Belford Roxo, Tanguá e Guapimirim, na Região Metropolitana. Os outros cinco municípios que estavam com a ocupação máxima desde a última terça-feira são: Bom Jesus de Itabapoana, Cantagalo, Itaperuna, Miracema e Nova Friburgo.

O aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI é registrado tanto na rede pública quanto na privada do estado. Segundo a Associação de Hospitais Privados do Estado do Rio, a procura por atendimento em razão da pandemia saiu de 30% para 40% nos últimos 15 dias. Na semana passada, 60 novos leitos da rede municipal foram reabertos na capital. Hoje, o percentual no município é de 95% de ocupação.

Na sexta-feira, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, divulgou durante o 33º boletim epidemiólogico que, nos últimos 30 dias, 286 idosos foram internados sem nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a Fiocruz, o número de internações de idosos com mais de 60 anos chegou ao maior patamar desde fevereiro.

Este aumento vem acompanhando o avanço da variante Delta, que já é encontrada em 53,7% das amostras analisadas pela Secretaria municipal de Saúde (SMS). No estado, as amostras analisadas destacam 60,3%. A cepa já deixou quatro mortes registradas no Rio.

Restrições podem retornar

Com o avanço da nova variante, a prefeitura já cogita reavaliar a flexibilização das restrições no município. Este mês, prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a anunciar um planejamento para o réveillon em diversos pontos da cidade e a possibilidade da não-obrigatoriedade da máscara, em novembro deste ano, caso os números continuassem caindo com o avanço da vacinação.

No entanto, na divulgação do último boletim epidemiológico, na última sexta-feira, a prefeitura decidiu estender em mais uma semana as restrições em vigor no município, que vão permanecer até o dia 30. Anteriormente, a flexibilização era avaliada de 15 em 15 dias.