Oitavo voo da FAB com repatriados brasileiros de Israel chega ao Brasil

O governo federal anunciou a repatriação do oitavo grupo de brasileiros vindos de Israel. O voo, operado pela Força Aérea Brasileira (FAB), chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 23, trazendo 209 passageiros e 9 animais de estimação. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB 2901) decolou neste domingo, 22, de Roma (Itália), às 09h45 (horário local, 04h45 no horário de Brasília), com destino à Tel Aviv (Israel).

Mais de 1,2 mil pessoas repatriadas

Neste sábado, 21, um voo operado pela FAB chegou ao Brasil com 69 pessoas e nove animais de estimação. Mais de 1.200 brasileiros e 44 animais de estimação já foram repatriados pelo governo federal desde o início da guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

"O Brasil também enviou purificadores de água, kits de saúde e outros insumos para atender às necessidades de civis em Gaza, além de seguir reforçando a nossa posição na busca incessante pela paz", divulgou o governo federal, em postagem neste sábado.

Sete voos operados pelo governo brasileiro trouxeram cidadãos da região do conflito desde o dia 11 de outubro. O último grupo de repatriados fez um pouso técnico no Recife, em Pernambuco, onde desembarcaram dois passageiros. Os demais embarcados seguiram viagem até a Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, onde a aeronave pousou às 10h48 da manhã de sábado.