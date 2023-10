Objetivo do consórcio Sul-Sudeste não é fazer contraponto ao governo federal, afirma Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira, 19, que o objetivo do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) não é fazer contraponto ao governo Lula, mas propor políticas públicas. "O objetivo é cooperar. E cooperar em todos os níves, nos âmbitos dos estados [...] e, obviamente, o resultado vai ser melhor se conseguirmos a cooperação do governo federal", disse em entrevista coletiva após a abertura da nona edição do Cosud.

O chefe do Executivo paulista, ex-ministro e próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi questionado se o consórcio dos sete estados do Sul e Sudeste, oficializado como uma autarquia, faria oposição à gestão do petista. "De forma nenhuma isso [o Cosud] representa um distanciamento do governo federal", afirmou. Tarcísio disse ainda que consórcio é uma forma de os estados construírem pautas em comum para ganharem força e sejam prioridade do governo federal. "A palavra é cooperar, dialogar e desenvolver", disse.

Na mesma linha, Ratinho Junior, governador do Paraná e presidente do Cosud, disse, ao ser questionado sobre uma possível frente ampla contra Lula em 2026, que o consórcio tem como prioridade se tornar um órgão técnico, sem interesses eleitorais. "À medida que vai amadurecendo, queremos que o consórcio seja baseado em questões técnicas e temáticas para a modernizar a máquina pública", afirmou.

Ratinho garantiu ainda que os governadores buscam se manter em discussões de problemas e soluções para os estados, em relação a articulações políticas e eleitorais. "Acho que o mais importante, e a nossa obrigação, é ajudar o Brasil fazendo uma gestão regional em cada estado, porque é isso que vai colaborar no bom desempenho do país", disse.

Abertura do Cosud

Em discursos durante a abertura do evento, os governadores destacaram a questão ambiental como o principal tema de debate nos próximos dias. Desde o início do ano, estados do Sul e São Paulo têm sofrido com alagamentos e deslizamentos causados por fortes temporais. No fim do encontro, uma carta de intenções deve ser assinada pelos estados com medidas.

O que é o COSUD?

Criado em 2019, o consórcio tem como objetivo “fortalecer cooperação entre os Governos de ambas as regiões e assim impulsionar ações socioeconômicas e ambientais em prol do Brasil”. Somadas, as populações dos sete estados totalizam 114 milhões de habitantes. As economias das regiões Sul e Sudeste representam 70% do PIB nacional, segundo o IBGE.