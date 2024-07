O rodízio de veículos está suspenso em São Paulo no feriado de 9 de julho?

A prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio de carros durante esta segunda-feira, 8, emenda do feriado do dia da Revolução Constitucionalista. Mas, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o rodízio de veículos pesados está mantido.

Além disso, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) informou que as faixas exclusivas de ônibus também não estarão liberadas.

No dia do feriado, que acontece na terça-feira, 9, o rodízio de veículos e demais restrições não estarão valendo na cidade, conforme previsto por lei.

Qual a origem do feriado de 9 de julho?

A Revolução Constitucionalista ocorreu em 1932 e contou com apoio dos estados de Mato Grosso e Rio Grande do Sul, ambos incomodados com o autoritarismo de Getúlio Vargas. Os governantes de São Paulo sentiam que não conseguiam escolher seus representantes, o que acabou motivando uma mobilização.

Em 9 de julho de 1932, tropas paulistas iniciaram uma luta armada liderada pelo general Isidoro Dias Lopes. Os revolucionários organizaram uma intensa campanha publicitária pedindo apoio da população para que o conflito obtivesse sucesso. Os jovens foram convocados para lutarem nos campos de batalha, e os industriais suspenderam suas produções e iniciaram a fabricação de armamentos para o confronto.

Dia 9 de julho é feriado nacional?

Não. O feriado de 9 de julho é comemorado apenas no estado de São Paulo.

Dia 9 de julho é ponto facultativo?

Não. Por lei, o dia 9 de julho é considerado feriado e não ponto facultativo.