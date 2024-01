O que se sabe sobre o helicóptero desaparecido em Ilhabela? Polícia Militar revela detalhes da busca

As buscas pela a aeronave, que contam com o apoio também da Polícia Civil de São Paulo, vêm sendo feitas por duas aeronaves da FAB e por dois helicópteros Águia da PM, em uma área que abrange cinco mil quilômetros quadrados, predominantemente de Mata Atlântica.

O porta-voz do Comando de Aviação da PM diz que refazer as rotas dos dias anteriores é necessário porque a região, de mata fechada e nativa, dificulta a visualização abaixo das copas das árvores. Nesta terça-feira, a operação tem se concentrado em uma área da Serra que abrange Ubatuba e Caraguatatuba.

"Esse é um dos maiores desafios das buscas, que acontecem em uma área muito extensa", afirma o Major. "É uma briga contra o tempo. Quanto mais o tempo passa, você tem a preocupação com as vítimas, se elas têm acesso a água e comida, mas também com a mata, que começa a tomar conta de tudo e dificulta a visualização. A mata começa a tomar conta de tudo, como uma fagocitose".

Além da mata fechada que encobre a Serra do Mar — com vegetação nativa de Mata Atlântica — outro desafio das buscas é a abrangência da área em que a aeronave pode estar. Até aqui, as operações têm tido como referência dois pontos principais: o local onde houve sinal do celular de uma das passageiras e o ponto em que o helicóptero emitiu sinal também pela última vez.

"Mas eles estavam voando em uma área muito ampla em que o helicóptero não precisava se reportar com os órgãos de controle durante o trajeto. A aeronave também não tinha um dispositivo chamado ELT, que dispara quando há uma desaceleração e solta a localização da radiofrequência".

As buscas têm checado também informações de possíveis testemunhas, o que amplifica a área de sobrevoo. As informações vêm sendo colhidas e correlacionadas com o que há de imagem de radar.

Clima instável da Serra do Mar