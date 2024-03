O que é Fies Social? Veja as regras e quem têm direito às vagas na nova modalidade de financiamento

O ministério da Educação (MEC) abriu nesta semana as inscrições do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2024. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 15 de março.

A novidade da seleção deste ano é uma modalidade anunciada em fevereiro pelo governo chamada de Fies Social. A opção vai garantir condições especiais de financiamento de cursos universitários para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Em 2024, serão disponibilizadas 112.168 vagas para financiamento de curso superior para todos os inscritos no Fies, sendo 67.301 vagas para o processo seletivo do primeiro semestre deste ano. Serão reservadas 50% das vagas para o Fies Social.

Segundo o MEC, os candidatos serão identificados automaticamente pelo sistema, a partir de base de dados do CadÚnico fornecida ao MEC pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Essa base de dados corresponde à situação do Cadastro na data de referência de 10 de fevereiro de 2024.

O que é o Fies Social?

Com o Fies Social, os estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e inscritos no CadÚnico terão 100% de financiamento para bancar os encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior particular.

Quem pode participar do Fies Social?

Estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e inscritos no CadÚnico.

Como se inscrever no Fies Social?

No momento da inscrição no Fies, o estudante de baixa renda será identificado automaticamente pelo sistema Fies Seleção, a partir de base de dados do CadÚnico fornecida ao MEC pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Essa base de dados corresponde à situação do Cadastro na data de referência de 10 de fevereiro de 2024.

Como se inscrever no Fies 2024?

Para se inscrever, o participante precisa ter o cadastro no Login Único do Governo Federal e criar uma conta no gov.br. Caso já o tenha, o interessado basta realizar o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha.

Quem pode se inscrever no Fies?

Pode se inscrever, para o processo seletivo do Fies, o candidato que, cumulativamente, atende às seguintes condições:

ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota no Exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições para o processo seletivo do Fies 2024/1;

ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero;

não ter participado do Enem na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do Exame para fins de autoavaliação); e

possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos.

Calendário do Fies 2024

Inscrição: 12/3 a 15/3

Resultado: 21/3

Lista de espera: 28/3

Como funciona o Fies?

O Fundo de Financiamento Estudantil, instituído pela Lei nº 10.260, de 2001, oferta vagas para financiamento de cursos de graduação em instituições não gratuitas participantes do programa, desde que tais cursos obtenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).