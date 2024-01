O Brasil evoluiu em segurança, emprego e infraestrutura? Veja o desempenho do país nas metas da ONU

Estudo apresentado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) mostra como o Brasil tem se saído em cada uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados em 2015 pelas Nações Unidas. O levantamento foi divulgado no âmbito do B20, o fórum que reúne representantes de empresas das economias do G20.

Enquanto o Brasil está na vanguarda da transição energética, ainda encontra desafios nos indicadores de segurança pública e infraestrutura.

Saiba como o país está posicionado em cada um dos oito eixos previstos na agenda do G20 Brasil 2024:

Transição Energética

O Brasil é o segundo colocado no cumprimento das metas ODS para esse tema e bateu 90,6% delas. A pesquisa destaca que as fontes renováveis respondem por 87% da geração elétrica do país, que ainda tem uma matriz diversificada, com uso relevante de biocombustíveis. A pesquisa considerou a porcentagem da população com acesso a eletricidade, uso de combustíveis limpos, emissões de CO2 na geração de energia e participação das energias renováveis no consumo. Clima O país observa uma diminuição das emissões desde 2014, mas ainda ocupa a 19ª posição do ranking comparativo entre os 27 países integrantes do G20 Brasil 2024 diante das taxas elevadas de desmatamento.

Segurança Pública

O Brasil só cumpriu 34% das metas de segurança estipuladas no ODS, atrás apenas do México e da África do Sul. Os demais países do G20 estão em um patamar médio de 79% de atingimento das metas.