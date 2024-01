Nunes faz dobradinha com Tarcísio em ofensiva contra Enel em meio a críticas de opositores

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), reforçou nas últimas semanas suas críticas à Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade, numa estratégia que visa a minimizar os danos que as recorrentes quedas de luz na capital paulista podem representar para sua candidatura à reeleição. O emedebista viaja nesta quarta-feira a Brasília para pedir ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma auditoria no contrato da empresa com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e cobrar sanções.

Nunes já acionou a Justiça contra a Enel, chamou o presidente da empresa de “mentiroso” e defendeu a rescisão do contrato de concessão, que é válido até 2028. Na semana passada, no aniversário de São Paulo, disse que cortou o diálogo com a distribuidora e apoiou a proposta de convocação dos executivos da empresa para depor no Congresso Nacional.

O prefeito ganhou neste mês o apoio público de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na campanha contra a concessionária. O governador vinha adotando tom moderado ao se referir à Enel desde novembro, quando milhões de moradores da região metropolitana ficaram sem luz após um vendaval. Publicamente, Tarcísio direcionava suas críticas ao acordo assinado pela União em 1998, durante o governo FHC, classificado por ele como “malfeito”. Já no dia 16 deste mês, em entrevista concedida ao lado de Nunes, o governador declarou que a Enel “deixa o paulistano na mão” e se disse favorável à rescisão do contrato.

Enquanto Nunes busca culpar a empresa, adversários políticos do prefeito têm promovido o discurso de que o emedebista tem responsabilidade pelos frequentes apagões na cidade. A campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) distribui panfletos onde se lê: "São Paulo no escuro: a culpa é do prefeito!". O material atribui as quedas de energia à demora na poda de árvores e tira de contexto uma declaração feita por Nunes em novembro, quando o prefeito disse que moradores poderiam pagar uma taxa de contribuição voluntária para propor o enterramento de fios em determinadas regiões. "Nunes quer te taxar. (...) Nós não vamos pagar mais essa conta", diz o panfleto.

— A reação do prefeito mostra que ele sente a necessidade de se desvencilhar desse tema, que há um desgaste. Parte da responsabilidade por essa situação é da prefeitura, que não poda as árvores. Cada um deve responder pelas suas atribuições, e nesse ponto a prefeitura tem falhado — diz o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), integrante do conselho político da campanha de Boulos.

O expediente de responsabilizar o prefeito pelas quedas de energia também já foi adotado pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP) em publicações nas redes sociais. No entorno da pré-candidata, há o entendimento de que o tema será relevante nas eleições, mesmo após a temporada de chuvas, e de que Nunes tenta "transferir responsabilidades".

— Ele (Nunes) está tentando se descolar, mas a prefeitura tem que exigir a boa prestação de serviços públicos. Isso tem que partir do poder público, inclusive da gestão estadual. O prefeito sabe que existe uma insatisfação grande e quer transferir responsabilidades — diz Marcelo Arbex, um dos responsáveis pela comunicação da campanha de Tabata.

O secretário de Governo da gestão Nunes, Edson Aparecido, rebate as acusações e diz que os adversários do prefeito promovem uma “narrativa mentirosa”:

— Só a Enel é responsável por essa situação, não a prefeitura. O papel de fiscalizar o contrato com a empresa é do governo federal, mas a Aneel não faz nada, é omissa, e aposta que o desgaste recaia sobre o prefeito. As pessoas que atacam o Nunes de modo desonesto são as mesmas que integram esse governo que não fiscaliza.

Na Câmara Municipal, uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) que investiga a atuação da Enel pode colaborar com o discurso Nunes. O presidente do colegiado, vereador João Jorge (PSDB), é aliado do prefeito e migrará para um partido da base de Nunes na próxima janela partidária, entre março e abril. A comissão convocou o presidente da empresa em São Paulo, Max Xavier Lins, para prestar depoimento na próxima quinta-feira (8).

— Tenho conversado com o prefeito para criarmos condições de forçar a Enel a melhorar a qualidade dos serviços. Pode ser que ao final dos trabalhos a gente também peça à Aneel o cancelamento do contrato de concessão. A Tabata e o Boulos deveriam se voltar ao governo federal. O Boulos, especialmente, em vez de apontar o dedo para o prefeito, deveria perceber que é cúmplice dessa falta de manifestação da União — diz o vereador.

Procurada pelo GLOBO, a Enel disse que mantém "atuação colaborativa e conjunta com as autoridades públicas, visando oferecer um adequado serviço aos seus clientes e à sociedade". "Nesse sentido, está sempre aberta e disponível para ações integradas e parcerias”, completou, em nota.