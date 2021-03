"Nunca quis ser mito", diz Luiza Trajano ao negar intenção de concorrer à presidência em 2022

A empresária Luiza Helena Trajano negou a intenção de entrar na corrida à Presidência da República em 2022.

Nos últimos dias, o nome de Luiza, segunda geração da família fundadora da varejista Magazine Luiza, vem sendo sondado por lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) como uma opção para uma chapa liderada pelo ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

“Tenho consciência da minha força. Minha rejeição é muito pequena e a maioria das pessoas me conhece há muitos anos, sabe que não estou aqui para fazer campanha. Não preciso disso”, disse Luiza em reportagem sobre sua vida publicada no jornal O Globo neste domingo, 6.

“Já falei, é a última vez que eu nego esse tipo de boato. Cada dia é uma notícia diferente, um partido. É complicado.”

Atualmente envolvida no movimento Unidos pela Vacina, que reúne empresários e lideranças do terceiro setor para acelerar a aplicação de vacinas contra covid-19 no Brasil, Luiza diz que os brasileiros estão carentes de uma liderança na pandemia.

“As pessoas estão carentes de uma liderança que resolva. Minha rejeição é muito pequena e a maioria das pessoas me conhece há muitos anos, sabe que não estou aqui para fazer campanha. Não preciso disso. E tem mais: só faço o que faço porque não estou sozinha, tem o grupo Mulheres do Brasil comigo, muita gente por trás. Nunca quis ser perfeita, nunca quis ser mito”, diz Luiza Helena.

A reportagem publicada neste domingo ouviu familiares e amigos de Luiza sobre os hobbies e os acontecimentos que marcaram a vida da empresária de 69 anos.

Entre os hobbies estão andar de lancha, jetski e nadar no rio nas proximidades do rancho da família, nas proximidades de Franca, no interior paulista.