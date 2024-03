Número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo bate recorde e cresce 19,8% no Brasil, mostra IBGE

Número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo cresceu 19,8% no Brasil, segundo dados das Estatísticas do Registro Civil de 2022, divulgados nesta quarta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano anterior, em 2021, o total de registros de uniões homoafetivas foi de 9.202.

Em 2022, o Brasil registrou o maior número absoluto de união entre pessoas do mesmo sexo, com 11.022, da série histórico do IBGE, iniciada em 2013, ano que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou resolução que autorizou o casamento civil em todos os cartórios do país.

Apesar do maior valor absoluto, o percentual de aumento é menor do registrado em 2018, quando o salto foi de mais de 60% entre um ano e outro.

Os dados mostram ainda que o número de casamentos entre homens subiu 21,9%, de 5.602 em 2021 para 4.390 em 2022, e a união entre mulheres avançou 18,4%, de 3.600 em 2021 para 4.390 em 2022.

A idade média das mulheres na união entre pessoas do mesmo sexo é de 32,7 anos, enquanto de homens é de 34,3 anos.

Crescimento é maior que o total de casamentos

Os dados evidenciam que o volume de crescimento de casamento entre pessoas do mesmo sexo é maior que o total de casamentos do Brasil. Enquanto o total avançou 4%, o recorte para uniões homoafetivas avançou quatro vezes mais, para 19,8%.

Em 2022, o Brasil registrou 970.041 casamentos, aumento de 37.539 uniões em relação ao ano de 2021. O número ainda está abaixo do pré-pandemia -- em 2019 foram registrados 1.024.676 casamentos --, e inferior à média anual de 2015 a 2019, de 1.076.280.