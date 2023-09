Novos ministros de Lula, André Fufuca e Sílvio Costa devem tomar posse nesta quarta

Nesta quarta-feira (13), o presidente Lula deve oficializar as trocas anunciadas na semana passada e dar posse a novos ministros. O movimento busca acomodar mais partidos, em troca de apoio no Congresso.

Com a mudança, o deputado André Fufuca (PP-MA), será ministro do Esporte. Ele tem 33 anos, está em terceiro mandato e entra no lugar de Ana Moser, que fez carreira como jogadora de vôlei.

Já o deputado federal Sílvio Costa Filho, 41 anos, (Republicanos-PE) assume o Ministério de Portos e Aeroportos, no lugar de Márcio França (PSB). Ele está no segundo mandato.

Para acomodar França, foi criado o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que assumirá a nova pasta. Com isso, o governo chegará a 38 miniistérios.

A mudança feita por Lula busca acomodar novos partidos no governo e, assim, tentar facilitar a aprovação de projetos no Congresso. Ao assumir ministérios, PP e Republicanos terão mais poder para direcionar verbas e criar programas.

O PP é o partido de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o Republicanos teve forte ligação com o governo de Jair Bolsonaro. A legenda inclui nomes como o ex-vice Hamilton Mourão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a senadora Damares Alves. Mesmo com as nomeações, os dois partidos não deixaram claro como isso mudará seu nível de apoio darão às demandas de Lula. O Republicanos, por exemplo, disse que mesmo com a nomeação, não se considera parte do governo.