Novo PAC vai investir R$ 171,9 bilhões em Minas Gerais; veja as principais obras

A nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançada nesta sexta-feira, 11, vai investir R$ 171,9 bilhões em obras e serviços em Minas Gerais, segundo o governo federal.

No conjunto de obras do programa, estão a concessão/duplicação da BR-381, rodovia Gov. Valadares-Belo Horizonte; as concessões das BR-153, 262 e 040; a construção da BR-367 — Salto da Divisa-Almenara; a construção da BR-135 — Manga-Itacarambi e moradias do Minha Casa Minha Vida