Novo ministro do Turismo toma posse nesta terça-feira; saiba quem é

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá posse nesta terça-feira, 23, ao novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, que assume o cargo no lugar de Celso Sabino.

A mudança ocorre após Sabino ser expulso do União Brasil por descumprir uma orientação do partido para deixar o governo.

A nomeação de Gustavo Feliciano foi anunciada por Lula na semana passada e, segundo integrantes do governo, é resultado de um acordo com uma ala do União Brasil que se comprometeu a apoiar a reeleição do presidente no próximo ano.

Filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), Gustavo chega ao ministério com o respaldo desse grupo. Damião integra a ala mais próxima do Planalto dentro do partido e atua como um dos vice-líderes do governo na Câmara.

Quem é o novo ministro do Turismo?

Gustavo Costa Feliciano é natural de Campina Grande (PB) e filho da ex-vice-governadora da Paraíba Lígia Feliciano, que deixou o PDT e se filiou ao União Brasil em 2023, e do deputado Damião Feliciano. Formado em Direito, ele nunca ocupou cargo eletivo.

No currículo, Gustavo foi secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba durante o primeiro governo de João Azevêdo. Ele assumiu o posto no início do mandato e deixou o cargo em dezembro de 2021.

Antes disso, presidiu o diretório municipal do PDT, partido ao qual sua família era filiada no estado.

Gustavo também já atuou como diretor-presidente da União de Ensino Superior de Campina Grande (Unesc). Nas redes sociais, mantém um perfil no Instagram com cerca de 3 mil seguidores, com a última publicação feita em 2021.

