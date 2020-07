Novo ministro da Educação, Milton Ribeiro diz que está com covid-19

O recém-empossado ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou nesta segunda-feira, 20, que contraiu o novo coronavírus. Em publicação no Twitter, ele informou que está “medicado”, sem detalhar o tratamento, e que vai trabalhar remotamente.

Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para COVID. Já estou medicado e despacharei remotamente. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) July 20, 2020

A notícia vem em semana decisiva para a educação no Congresso Nacional, que começa hoje a discutir a PEC 15/15 para renovar e ampliar o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O fundo financia 60% da educação brasileira.

Após um ano e meio de discussões, o governo apresentou de supetão no último sábado, 18, uma proposta alternativa àquela que vem sendo debatida no parlamento há pelo menos cinco anos.

Mais cedo, aliados do presidente tentaram adiar a votação na Câmara dos Deputados para a semana que vem, argumentando a necessidade de participação do novo ministro da Educação. Por hora, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), adiou a votação para amanhã.

Novo ministro no Planalto

Ribeiro tomou posse como chefe do MEC na quinta-feira, 16, no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, que também está com covid-19, participou da cerimônia por videoconferência.

O ministro da Educação é o quarto do governo Bolsonaro a pegar o novo coronavírus. Nesta segunda, 20, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que contraiu a doença. Em março, logo depois do retorno de viagem presidencial a Miami, os ministros das Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, foram diagnosticados com covid-19.

Nas últimas semanas, o Palácio do Planalto registra um outro surto de covid-19 entre os funcionários. De acordo com dados mais recentes da Secretaria-Geral da Presidência, 36 servidores estão afastados com a doença. Desde o início da epidemia, 128 funcionários tiveram resultado positivo.

O Planalto, no entanto, mantém os servidores em trabalho presencial, a não ser os que estão no grupo de risco, e mesmo aqueles que tiveram contato com pessoas contaminadas, a menos que tenham sintomas ou tenham resultado positivo.

(Com Reuters)