Novo equipamento para monitorar trânsito chama atenção de motoristas

Encontrados na rodovia Ayrton Senna e Marginal Tietê, os novos modelos de radar chamaram atenção de motoristas que passaram pelas vias. Os novos equipamentos podem ser hastes com o radas no topo ou petálas metálicas em baixo do aparelho.

Para a UOL, a empresa Fotovoltec, responsável pela inovação, explica que as pirâmides foram criadas para prevenir furtos.

Elas não foram anexadas apenas aos radares, mas também em painéis solares e gabinetes para máquinas e circuitos eletrônicos. Isso porque, devido a sua composição repleta de placas eletrônicas com metais, como prata, chumbo, estanho, platina, níquel, ouro e paládio, os radares se tornam itens caros e costumam custar mais de R$ 100 mil.

As estruturas piramidais são ocas e podem ser abertas com uma chave do operador. O sistema de pétalas tem a mesma função de evitar furto dos radares, mas são projetos mais novos e simples que os outros modelos.

As pirâmides da Ayrton Senna estão em funcionamento desde 2021 e os "chapéus de chinês", como a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) apelidou o modelo da Marginal Tietê, estão em operação desde 2024.

Prejuízo dos furtos no trânsito

Um dado da SP Regula para UOL apontou que entre novembro de 2023 e outubro de 2024, foram 3.074 furtos de cabos semafóricos, totalizando 228,7 km de fios roubados.

A CET explicou para o veículo que a instalação de novos cabos após um furto leva em média 12 horas. Durante esse período, além do impacto da sinalização inoperante, o trânsito também é prejudicado pelo fluxo da equipe que fica no local para resolver o problema.