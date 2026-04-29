Novo Desenrola terá renegociação de dívidas para pequenas e médias empresas

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê que a nova versão do Desenrola, programa para renegociação de dívidas, também será destinada a micro, pequenas e médias empresas.

A informação foi confirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nesta quarta-feira, 29.

Devem ser elegíveis débitos em cartão de crédito, crédito privado não consignado e cheque especial que estejam inadimplentes há mais de 90 dias e menos de 180 dias. Está em estudo a possibilidade de ampliar o prazo das dívidas elegíveis há dois anos.

Os detalhes do programa devem ser anunciados na próxima semana. Inicialmente, a previsão era que o projeto fosse lançado no dia 1º de maio. O adiamento ocorre para que bancos consigam operacionalizar o programa.

No caso das pessoas físicas que aderirem ao programa e tenham saldo no FGTS, o ministro afirmou que o Desnrola vai prever a liberação de 20% do saldo, carimbados para o pagamento dos débitos. O eventual restante das dívidas poderá ser refinanciado com juros de 1,99% ao mês e quitação prevista para até quatro anos.

O novo Desenrola vai estipular descontos de 40% a 90% do saldo total de dívidas de pessoas físicas.

O programa também deve proibir a adesão de pessoas que apostem em bets ao novo Desenrola.

Marinho ainda afirmou que o governo Lula prepara uma nova modalidade de crédito para investimento em renovação de frota para caminhoneiros e taxistas, mas evitou dar mais detalhes.

"Um segundo momento é possibilidade de crédito para investimento, esse crédito provavelmente vai ter (recursos para) caminhões, ônibus, táxis. São recursos para taxista renovar sua frota, investir nos seus bens, com juros colocados em condições (mais baixas)", disse o ministro.