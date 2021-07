Novo Código Eleitoral pode dificultar pesquisas eleitorais; ouça podcast

Está em debate na Câmara dos Deputados o novo Código Eleitoral. Além de mudar alguns processos da eleição, uma parte altera a divulgação de pesquisas eleitorais. Entre as mudanças, há a proibição da publicação de sondagens no dia do pleito, e exigir uma taxa de acerto. Esta alteração é um dos temas do mais novo episódio do podcast semanal EXAME Política, que também debate a desaprovação recorde do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Para Maurício Garcia, pesquisador do instituto Conectar e sócio da MG2, empresa de opinião pública e mercado de Pernambuco, essas mudanças vão contra os institutos de pesquisa que já trabalham com isso há anos.

“Não deixa de ser uma limitação e uma mudança sem sentido. Pela nova regra, o meu instituto, que é mais novo, precisa comprovar histórico para divulgar pesquisa. O Ibope, que tinha mais de 80 anos, não está mais no jogo. As pessoas acham que tem uma caixa preta na pesquisa. Seria muito mais difícil inventar números do que de fato divulgar a pesquisa de forma séria”, diz.

Além de Garcia, participa do debate Maurício Moura, fundador do IDEIA, instituto especializado em opinião pública. Na avaliação de Moura, as pesquisas não medem o voto e sim a intenção de voto, e esses dois conceitos precisam ficar muito bem separados.

“Qualquer pesquisa tem um intervalo de confiança, é uma discussão que não existe em lugar nenhum do mundo. Eu sou contra não poder divulgar a pesquisa na véspera porque está cerceando a informação ao eleitor. Onde implementou-se essa regra, como na França, na era digital a informação circula com pesquisa vindo da Espanha e da Bélgica sobre a eleição francesa”, afirma.